Сеул, , 09:28 — REGNUM

Во втором квартале 2019 года экспорт товаров малых и средних предприятий Южной Кореи сократился на 2%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

Согласно опубликованным данным, во втором квартале 2019 года экспорт товаров малых и средних предприятий страны составил $26,7 млрд, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что во втором квартале текущего года свою продукцию экспортировали 63 333 компании, что на 1,4% больше, чем во втором квартале 2018 года.

Доля экспорта малых и средних предприятий в общем экспорте страны также увеличилась на 1,2%, до 19,2%.

Как сообщили представители министерства, причинами сокращения экспорта товаров стали торговые споры между Китаем и США, замедление роста мировой торговли и обрабатывающей промышленности.

Известно, что экспорт товаров в Гонконг сократился на 26,4%, на Тайвань — на 12,2%, в Китай (за исключением Гонконга) — на 3%, Индию — на 4,6%, Таиланд — на 3,1%.

Кроме того, экспорт оборудования для производства полупроводников увеличился на 11,9%, листовой стали — на 6,7%, электронного оборудования — на 8,5%, изделий из пластмассы — на 5,8%, другого оборудования — на 15%.

С другой стороны, экспорт косметики сократился на 14,2%, синтетических смол — на 11%, полупроводников — на 8,1%, автозапчастей — на 1,1%.