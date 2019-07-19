Москва, , 09:17 — REGNUM

Прошедший четверг (18 июля) оказался очень активным днем на мировых финансовых рынках. Об этом заявил 19 июля корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, резкое падение нефтяных цен могло оказать негативное воздействие на позиции национальной валюты. Так собственно и было в первой половине дня, когда рубль слабел против доллара на локальном рынке. Но затем резкое ослабление доллара США на мировой валютном рынке изменило ситуацию и на Московской бирже. Курс доллара против рубля снизился к 62,87 руб., а курс евро, напротив, вырос до уровня 70,90 руб., отметил эксперт.

Егоров добавил, что поддержку рублю оказывает налоговый период. При этом интерес нерезидентов к российским ОФЗ резко снизился, что является фактором риска для рубля. На балансе этих составляющих технические факторы и фактор пятницы будут определять динамику валютных курсов на Московской бирже.

По его словам, диапазон 62,70—63,10 является диапазоном консолидации для доллара США. И только выход за его границы определит более выраженную динамику американской валюты. Курс евро сможет продолжить рост только при закреплении выше 71 руб, но не исключено, что в первой половине курс евро скорректируется вниз — в район 70,50 руб., отметил эксперт.