Ульяновск, , 09:17 — REGNUM

В Ульяновской области работает комиссия по пересмотру нормативов накопления ТКО (твёрдых коммунальных отходов). Результатом этой работы может стать разграничение тарифы на мусор разграничены для жителей города и села, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В настоящее время сформирована рабочая группа под председательством первого заместителя председателя правительства Ульяновской области Андрея Тюрина. Помимо чиновников, в её состав вошли представители общественности — в частности, ассоциации садоводов, экологической и общественной палат, гаражно-строительных кооперативов, а также регоператоров по обращению с ТКО.

«Утверждена «дорожная карта» по установлению нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов, в соответствии с которой будут пересматриваться действующие нормативы», — сказал глава минприроды региона Дмитрий Фёдоров, пояснив, что проводятся «замеры» по таким муниципальным образованиям, как Барышский, Сенгилеевский, Чердаклинский, Мелекесский, Новоспасский районы, а также Ульяновск и Димитровград.

По его словам, при актуализации нормативов накопления отходов будет рассмотрена возможность применения дифференцированных тарифов для отдельных категорий проживающих. Также готовятся предложения по формированию законодательной инициативы от Ульяновской области по снижению платы коммунальной услуги по вывозу ТКО для тех жителей, которые готовы самостоятельно сортировать отходы и сдавать их на переработку.

По данным властей, в настоящее время фактический платёж каждого жителя, проживающего в многоквартирном доме, по первой зоне деятельности регионального оператора составляет 99,80 рублей, по второй — 83,91 рублей, по третьей — 97,35 рублей, по четвёртой — 85,10 рублей. Тарифы региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с 1 июля остались на уровне первого полугодия.

Отметим, что в соседней Чувашии плата за вывоз ТКО разграничена: с граждан, проживающих в индивидуальных домах в сельской местности, в январе 2019 года цена была снижена почти на 20% и составила 60,71 рубля на одного человека в месяц. Для горожан она составляла 75,7 рублей.

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