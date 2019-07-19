Киев, , 09:10 — REGNUM

Украинская госкомпания «Нафтогаз» уже сейчас готова договариваться с Россией о сохранении поставок газа и не ждать сентября 2019 года. Такое заявление сделал исполнительный директор компании Юрий Витренко.

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Он уточнил, что украинская стороны готова обсуждать сценарий, предложенный на прошедшей трёхсторонней встрече вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

«Мы с этим вариантом согласны, — написал глава «Нафтогаза» в Facebook. — Если российская сторона тоже согласна, то можем хоть прямо сейчас начать работать над договорами по реализации этого варианта на практике».

Витренко напомнил, что это должно быть операторское соглашение, согласно которому «Нафтогаз» обязуется обеспечить мощность объёмом 90 млрд куб. м ежегодно, а Газпром должен забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей на протяжении десяти лет.

«Все условия этих договоров будут стандартными в Европе, то есть относительно их экономической обоснованности не должно быть сомнений», — отметил Витренко.

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Как сообщало ИА REGNUM, действующие контракты на транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Российская сторона уже не раз заявляла, что готова продлить существующий контракт на транзит российского газа через территорию Украины на тех же условиях, что существуют сейчас. В середине июня Украинская национальная акционерная компания «Нафтогаз» предложила российскому Газпрому заключить контракт на «своп» газа вместо транзитного договора.

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