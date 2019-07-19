Москва, , 09:01 — REGNUM

Заработную плату, размер которой не превышает 35 тысяч рублей, получает половина работающих на крупных и средних предприятиях граждан Российской Федерации. Об этом свидетельствуют итоги исследования Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Отмечается, что вышеназванная цифра — это медианная зарплата в апреле текущего года. Так, половина жителей страны получает больше этой суммы, вторая половина — меньше.

Директор Центра трудовых исследoваний НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон пояснил РБК, что 50% занятых на крупных и средних предприятиях жителей страны получают в 2019 году меньше медианного значения, то есть 34 335 рублей. По его словам, медианное значение зарплаты будет еще меньше, если взять все предприятия страны.

Гимпельсон объяснил, что чем сильнее неравенство в оплате труда и выше доля людей с низкой зарплатой, тем сильнее средняя зарплата отличается от медианы. По его словам, работники, получающие высокую зарплату, практически не влияют на медианное значение.

При этом Гимпельсон добавил, что в 2019 году отклонение медианы от средней зарплаты составило 27,9%.

Отметим, что в выборку Росстата попали зарплаты более 27 млн человек, которые работают на крупных и средних предприятиях.