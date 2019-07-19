Сеул, , 09:03 — REGNUM

В 2019 году в Южной Корее увеличился объем производства лука, чеснока и ячменя. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в 2019 году в стране было произведено 1 594 450 тонн лука, что на 4,8% больше по сравнению с 2018 годом. Известно, что в текущем году в стране зафиксировали самый большой объем производства лука с 1980 года.

Известно, что в 2019 году общая посевная площадь составила 21 777 га, что на 17,6% больше по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, в текущем году объем производства чеснока также увеличился на 16,9%, до 387 671 тонны. Известно, что в этом году в стране был зафиксирован самый большой объем производства чеснока с 2013 года.

Однако общая посевная площадь чеснока, напротив, сократилась на 2,3%, до 27 689 га.

По сравнению с прошлым годом, цены на лук и чеснок сократились, однако из-за благоприятных погодных условий производство, напротив, увеличилось.

В 2019 году объем производства ячменя также увеличился на 32,1%, до 200 003 тонн, а посевная площадь, напротив, сократилась на 7,4%, до 43 720 га.