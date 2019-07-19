Бразилиа, , 08:46 — REGNUM

Федеральная полиция Бразилии выпустила распоряжение о приостановлении всех расследований, которые были основаны на отчетах Совета по контролю за финансовой деятельностью (Coaf) без судебного разрешения. Об этом сообщает телеканал Globo.

Стоит отметить, что это распоряжение было основано на решении председателя Федерального верховного суда (ФВС) Бразилии Диаса Тоффоли, которое он вынес накануне. Оно гласило, что следствие должно руководствоваться постановлением суда прежде чем использовать сведения, которые составляют налоговую и банковскую тайну. Однако ряд экспертов считают иначе, поскольку это противоречит руководствам и рекомендациям группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Старший сын лидера Бразилии Жаира Болсонару, сенатор Флавиу Болсонару выступил истцом по данному вопросу, хотя сам он является фигурантом одного из таких следственных дел.

Напомним, прокуратура штата Рио-де-Жанейро выдвинула против Болсонару обвинение в коррупции. Однако сам он выступает против этих обвинений.

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