Нейпьидо, , 08:38 — REGNUM

Дочерние предприятия южнокорейской компании SK Innovation приобрели пакет акций второй по величине нефтяной компании мьянмы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, сегодня, 19 июля в пятизвездочном отеле Lotte Hotel Yangon представители SK Energy и SK Trading International подписали договор купли-продажи акцйи с представителями Best Oil Company.

Известно, что компания SK Energy выкупила 35% компании Best Oil Company, а компания SK Trading International — 17,5%.

По предварительным данным, сумма сделки составила 150 млрд вон (~$127,81 млн).

«Мы впервые инвестируем средства в зарубежную нефтяную компанию, — сообщили SK Innovation. — Мы надеемся, что с приобретением акций Best Oil Company мы сможем расширить свой бизнес и увеличить экспорт продукции».

Известно, что в 2018 году представители SK Energy приобрели 5,23% акций вьетнамской компании Petro Vietnam Oil.