Нижний Новгород, , 08:29 — REGNUM

Товарооборот Нижегородской области с Белоруссией в 2018 году составил $945,1 млн, по итогам 2016−2018 годов Белоруссия занимает первое место по объему товарооборота с Нижегородской областью. Такие данные приводят нижегородские власти в рамках VI Форума регионов России и Белоруссии.

Нижегородскую область на форуме представлял мэр Арзамаса Александр Щелоков. В релизе отмечается, что по итогам 2018 года из 14 крупных и средних промышленных предприятий города шесть «взаимодействуют с белорусскими». В Белоруссии арзамасские предприятия закупают комплектующие для собственного производства, а в республику поставляются автокомпоненты и запчасти в сфере машиностроения, приборы учета воды и газа. Общий объем экспорта городских предприятий за прошлый год составил более 103 млн рублей, импорта — свыше 52 млн рублей. Какова динамика оборота, не уточняется.

По мнению Александра Щелокова, на сегодняшний день в сотрудничестве приоритет необходимо отдать развитию культурных и гуманитарных проектов.

«Именно на уровне местного самоуправления складываются партнерские связи, создается фундамент братских отношений. Мы дорожим побратимскими отношениями с четырьмя муниципалитетами Беларуси — Воложином, Славгородом, Чаусами и Сморгонью. В этом году арзамасские поисковики в десятый раз будут участвовать в российско-белорусской поисковой «Вахте памяти» на территории Чаусского и Славгородского районов Могилевской области», — цитируют в пресс-службе Александра Щелокова.

По данным Приволжского таможенного управления, по итогам 2018 года товарооборот Нижегородской области с Белоруссией составил $945,1 млн, в том числе экспорт из Нижегородской области составил $773,5 млн долларов, импорт — $171,6 млн долларов. По итогам 2016−2018 годов Белоруссия занимает первое место по объему товарооборота с Нижегородской областью.

Как сообщало ИА REGNUM , VI Форум регионов России и Белоруссии завершился 18 июля в Санкт-Петербурге. Ключевым событием стало пленарное заседание на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России».