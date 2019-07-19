Нур-Султан, , 08:12 — REGNUM

Валовой выпуск животноводческой продукции в Казахстане по итогам января-мая 2019 года составил 777,4 млрд тенге ($2,02 млн), что на 10% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 19 июля сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период количество лошадей выросло на 9,5%, до 3,1 млн голов, верблюдов — на 7,5%, до 237,1 тыс. голов, поголовье крупного рогатого скота — на 5,3%, до 8,8 млн, поголовье домашней птицы — на 6,3%, до 46 млн. Скота и птицы в январе-мае было забито 659,9 тыс. тонн, что на 4,8% больше, чем годом ранее.

Напомним, 1 июля 2019 года в министерстве сельского хозяйства Казахстана сообщили, что Всемирный банк планирует выделить $500 млн на программу развития мясного животноводства в Казахстане в 2020—2023 годах.

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