Йошкар-Ола, , 08:01 — REGNUM

Внешнеторговый оборот между Белоруссией и Марий Эл в прошлом году вырос почти вдвое, в 2,2 раза увеличился объём экспорта товаров в Белоруссию. Об этом глава Марий Эл Александр Евстифеев рассказал на V Форуме регионов России и Белоруссии, сообщается на сайте правительства республики.

На Форуме регионов России и Белоруссии Mari-el.gov.ru

Республика Марий Эл «активно взаимодействует» с регионами Белоруссии, говорят марийские власти. Глава Марий Эл Александр Евстифеев на экспертной сессии высокого уровня, участники которой говорили о приоритетах развития Союзного государства, рассказал о сотрудничестве с белорусскими партнёрами. Встреча была посвящена межрегиональным связям как основе формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов двух государств.

В частности, было отмечено, что внешнеторговый оборот между республиками в 2018 году достиг $75,2 млн. По сравнению с 2017 годом показатель увеличился в 1,9 раза и составил 13,4% от общего объема внешнеторгового оборота Марий Эл. Объем экспорта товаров в Белоруссию составил 69,5 млн долларов и возрос в 2,2 раза по сравнению с 2017 годом. В структуре экспорта в Белоруссию преобладали продукция топливно-энергетического комплекса, оборудование и механические устройства, электрические машины и оборудование. Импорт товаров из Белоруссии составил $5,7 млн, в товарной структуре преобладали оборудование и механические устройства, парфюмерные и косметические средства.

В Марий Эл Оршанский агрохолдинг «Лен» занимается выращиванием льна-долгунца. Объем посевных площадей составляет около 700 га. В настоящее время предприятие прорабатывает возможности сбыта своей продукции, в том числе и на территории Белоруссии.

Подробнее: Марий Эл увеличила экспорт товаров в Белоруссию в 2,2 раза

Активно развиваются отношения в области культуры и научно-технического сотрудничества. К примеру, проводится обмен делегациями, организуется участие театральных и творческих объединений в фестивалях и других совместных культурно-просветительских мероприятиях. Национальный академический драматический театр имени М. Горького (г. Минск) является регулярным участником Международного фестиваля русских театров России и зарубежных стран «Мост дружбы», ежегодно проводимого в Йошкар-Оле.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев на экспертной сессии высокого уровня рассказал о сотрудничестве с белорусскими партнёрами Mari-el.gov.ru

Идет формирование новых научно-исследовательских связей и организация взаимодействия по образовательной и научной деятельности посредством реализации соглашений о межвузовском сотрудничестве, участия в конференциях, семинарах, ярмарках-выставках образовательных услуг, форумах и других научных мероприятиях. К примеру, Поволжским государственным технологическим университетом заключён ряд договоров о сотрудничестве с Белорусским государственным технологическим университетом (г. Минск), Барановичским государственным университетом и Белорусским государственным университетом (г. Минск).

В рамках Пятого форума регионов Белоруссии и России в Могилеве подписано соглашение между правительством Марий Эл и правительством Белоруссии о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве. Подготовлен проект плана мероприятий по реализации соглашения, который направлен в адрес белорусской стороны для согласования. В него включены такие ключевые направления взаимодействия, как обмен информацией о возможном экспорте-импорте продукции, реализация совместных инвестиционных проектов, содействие в организации бизнес-миссий и участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях, организация регулярных академических обменов между вузами, стажировок студентов и преподавателей, сотрудничество в области культуры, туризма и спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, на форуме представлены 70 субъектов России и все регионы Белоруссии, в его работе приняли участие более 1 тыс. представителей двух государств, в том числе официальные делегации верхних палат парламентов. Всего между российскими и белорусскими регионами заключено более 350 соглашений, направленных на углубление кооперации в промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве, в фармацевтике, в транспортной сфере. Президент России Владимир Путин отметил, что есть предпосылки и для создания единого гуманитарного пространства, активизации сотрудничества в образовании.