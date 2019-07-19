Нур-Султан, , 07:54 — REGNUM

Объем инвестиций в основной капитал в сфере производства продуктов питания по итогам первой половины 2019 года составил 33,3 млрд тенге ($86,5 млн), что на 32,2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 19 июля сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

На Алма-Атинскую область приходится 20% от общего объема инвестиций. Это связано с тем, что в регионе сосредоточены ключевые производства продуктов питания, обеспечивающих продовольственную безопасность Алма-Аты.

За отчетный период производители продуктов питания выпустили продукцию на сумму 756,8 млрд тенге (1,97 млрд), что на 1,2% больше, чем в первой половине 2018 года. Наибольший объем пришелся на мукомольную сферу (18%), производство молочной продукции (17,5%), мясопереработку (16,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-мая 2019 года производство продукции в сфере пищевой промышленности в Казахстане составило 812,4 млрд тенге ($2,12 млрд), что на 2,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

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