Хошимин, Вьетнам, , 07:53 — REGNUM

Представители южнокорейской компании Hansae провели четвертый чемпионат по гольфу среди женщин во Вьетнаме. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, чемпионат прошел на поле для гольфа San Golf Tan Son Nhat, расположенном в Хошимине, в период с 17 по 18 июля. В чемпионате приняли участие 30 девушек в возрасте до 28 лет, а общий призовой фонд составил 22 млн вон (~$18 750).

Известно, что представители Hansae ежегодно организуют чемпионат по гольфу среди женщин во Вьетнаме с 2016 года.

«Мы заметили, что с каждым годом интерес к данному чемпионату растет, а игроки повышают свой уровень мастерства. В будущем мы продолжим поддерживать данный вид спорта», — сообщили представители компании.

Известно, что южнокорейская компания Hansae имеет пять филиалов во Вьетнаме, в котором работает около 20 тыс. человек. Кроме того, филиалы компании также расположены в Мьянме, Индонезии, Никарагуа, Гватемале, США и на Гаити.