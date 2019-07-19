Сеул, , 07:32 — REGNUM

Индекс цен производителей в Южной Корее снова сократился спустя пять месяцев роста. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в июне 2019 года индекс цен производителей упал до 103,49 пунктов, что на 0,3% ниже, по сравнению с маем текущего года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, данный показатель, напротив, увеличился на 0,1%.

Известно, что стоимость продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства сократилась на 0,5%, поскольку поставки картофеля и арбузов увеличились, а спрос, напротив, сократился.

Стоимость сырья также сократилась на 0,6%. В частности цены упали на уголь, нефтепродукты и химию. Стоимость полупроводниковой памяти DRAM сократилась на 5,3%.

Однако цены на электричество, газ и воду, а также стоимость страховых и финансовых услуг, напротив, увеличились. Стоимость услуг в сфере искусства, спорта также сократилась.

Цены на продукты питания упали на 0,2%, а на свежие продукты — на 1,4%.

Стоимость товаров в сфере IT и энергетики также сократились на 1,5% и 0,3% соотвественно.

Индекс цен производителей — показатель среднего уровня изменения цен на сырьё, материалы и товары промежуточного потребления относительно базисного периода.