Чебоксары, , 07:19 — REGNUM

Внешнеторговый оборот между Белоруссией и Чувашией по итогам 2018 года составил около $90 млн при первоначальном прогнозе около $100 млн. У республики «хорошие перспективы взаимодействия в аграрном секторе, машиностроении, электроэнергетике, в сфере образования», сообщили ИА REGNUM в администрации главы Чувашии по итогам VI Форума регионов России и Белоруссии, который прошёл в Санкт-Петербурге.

В Чувашии подчёркивают, что республики «связывают многовековые узы дружбы, экономическое сотрудничество, общие нравственные ценности». В 2017 году было подписано Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между правительствами двух республик. Это соглашение дало новые инструменты и стимулы для развития реального сектора экономики, культурной среды и взаимовыгодного сотрудничества. В 2018 году внешнеторговый оборот Чувашии с Белоруссией составил около $90 млн, что на 7,7% больше аналогичного показателя 2017 года.

Напомним, что первоначально прогнозировалось $100 млн. В прошлом году в минэкономразвития Чувашии отмечали, что порядка 200 предприятий и организаций Чувашии осуществляют взаимодействие с экономикой Белоруссией. В частности, для нужд организаций Министерства промышленности из Чувашии и экспортировались тележки ходовые и иные запасные части (узлы, агрегаты) для ОАО «БЕЛАЗ», токарная стружка для ОАО «БМЗ», кнопочные переключатели для ОАО «Гомсельмаш», связующие вещества для ОАО «МАЗ», органические и неорганические соединения для ОАО «МТЗ», реле для трансформаторов ОАО «МЭТЗ имени В.И. Козлова», для нужд РУП «Белорусская железная дорога» закупалась электротехническая продукция производства ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод». «Оршанский льнокомбинат» (концерн «Беллегпром») закупал химические средства и вспомогательное оборудование, организации Витебского областного исполнительного комитета осуществляли поставки из Чувашской Республики перекиси водорода, изделий из металла, насосов, электротехнического оборудования. В то же время импорт продукции из Белоруссии практически вдвое превышал экспорт продукции предприятий Чувашии.

В рамках соглашения развивается сотрудничество не только в реальном секторе экономики, но и в области культуры. Министр культуры Белоруссии Юрий Бондарь, говоря о результатах форума, подчеркнул, что обсуждение вопросов сотрудничества между учреждениями культуры даст толчок дальнейшему развитию прямых связей между ними.

«Мы намерены укреплять связи, наполнять наше сотрудничество мероприятиями, направленными на презентацию национальных культур в регионах наших стран, повышение качественного уровня культурных мероприятий. Все это в равной степени касается и Чувашской Республики. Поэтому мы будем рады видеть творческие коллективы, творческих деятелей Чувашии на наших культурных акциях, которые проводятся в Республике Беларусь. Мы будем рады любым формам сотрудничества», — сказал он, добавив, что осенью текущего года в Белоруссии состоятся Дни российской духовной культуры, в которых могут принять участие представители Чувашии.

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Белоруссии Александр Шумилин отметил значимость сотрудничества между регионами. По его мнению, у Белоруссии и Чувашии есть хорошие перспективы взаимодействия в аграрном секторе, машиностроении, электроэнергетике, в сфере образования.

«Хорошо, когда отношения выстраиваются на государственном федеральном уровне. Но все делают люди, делают регионы — конкретные субъекты. И мы уделяем большое внимание сотрудничеству на региональном уровне, так называемым горизонтальным связям. Чувашия нам очень интересна», — цитируют Александра Шумилина в администрации главы Чувашии.