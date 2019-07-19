Петропавловск-Камчатский, , 06:57 — REGNUM

Остановить варварское уничтожение Халактырского пляжа требуют от властей Камчатки экологические организации полуострова. Уникальный пляж на берегу Тихого океана, покрытый чёрным вулканическим песком, является излюбленным местом отдыха местных жителей и туристов. Но скоро от пляжа может ничего не остаться из-за масштабной добычи песка на нем, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Официальное письмо на имя губернатора Камчатки Владимира Илюхина от экологических организаций «Эко КамЧа» и «Зеленый луч» опубликовало независимое региональное ИА «Кам 24»:

Экологи Камчатки "Мы всерьез обеспокоены состоянием Халактырского пляжа и дороги, ведущей к излюбленному камчатцами и туристами уникальному природному объекту. Место, называемое визитной карточкой Камчатки, скоро может быть уничтожено! Ежегодно здесь отдыхают десятки тысяч человек. Летом, даже в будние дни, камчатцы семьями едут к любимому океану. Еще в 2016 году вы обещали навести порядок на Халактырском пляже. Но сегодня варварские работы по уничтожению береговой полосы добытчиками песка становятся только масштабнее. Карьер, разделяющий пляж на две части, растет с каждым днем!»

В своем обращении к губернатору Илюхину экологи сообщили, что экскаваторы гребут песок прямо рядом с местами отдыха тысяч камчатцев. Губернатора упрекают в том, что он обещал обязать добытчиков песка выполнить рекультивацию нарушенных земель и обеспечить безопасность работ. Но ничего не выполнено. Территория на пляже, где работает тяжелая техника, не огорожена, нет аншлагов, предупреждающих об опасных работах, — а рядом отдыхают люди, бегают дети. Активисты предостерегают: трагедия может произойти в любой момент. Под ковшом экскаватора могут оказаться и взрослые, и дети. Но варварская, по мнению экологов, добыча песка, угрожает не только пляжу:

Экологи Камчатки «Тяжелая техника разрушает тундру на прибрежной полосе и сам берег. Океанские штормы уже не в силах восстановить варварски выгрызенную береговую полосу! Песок вывозится без контроля. Никто не ведет учет добычи, не следит за соблюдением лицензионных требований. Карьер убивает дорогу к океану! Десятки большегрузных машин с утра до ночи разбивают и без того разбитую дорогу. Никто не следит за состоянием этой трассы — ни военные, ни недропользователи! Разбивая свои легковушки и задыхаясь в пыли, нам остается только горько иронизировать, слушая громкие обещания построить дорогу к океану».

Экологи Камчатки требуют немедленно остановить работы по добыче песка и восстановить Халактырский пляж и дорогу к нему.

Они также требуют ликвидировать песчаный карьер. Также губернатору Илюхину направлены требования о придании Халактырскому пляжу статуса рекреационной зоны для дальнейшего развития доступного туризма. Камчатцы требуют незамедлительно начать разработку проекта по строительству дороги к пляжу.

Между тем жители Камчатки неоднократно обращались в правительство региона с требованием навести порядок на уникальном Халактырском пляже и привести в надлежащее состояние дорогу к нему. Но чиновники постоянно отделывались отписками: то это дорога военных, то некоторые участки в частной собственности, то еще что-нибудь. В 2016 году губернатор Владимир Илюхин обещал восстановить пляж, но слова не сдержал. В июне 2019 года он опять пообещал то же самое, оговорившись, что нужно уладить некие юридические вопросы.

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Как сообщало ИА REGNUM, экологические проблемы Камчатки — одного из красивейших регионов планеты — давно беспокоят не только российских экологов, но и международные природоохранные организации. Так, Всемирный фонд дикой природы выступил против передачи острова Карагинского, места, где обитают краснокнижные птицы, под частные охотугодья на 49 лет. Стоимость аренды для частника составила порядка 15 тыс. рублей плюс сборы за пользование участками. Однако власти Камчатки доказали, что закон не нарушили: так можно. Несмотря на возмущение экологов и ученых-орнитологов.

Камчатка задыхается от смрада рыбных отходов, которые выбрасывают в окрестностях населенных пунктов рыбопромышленники. Гниющие отходы привлекают голодных медведей, на свалках плодятся крысы, а также стаи птиц, представляющие опасность там, где свалки расположены у взлетно-посадочных полос аэропортов. Но власти Камчатки утверждают, что сделать ничего нельзя, поскольку федеральный закон не предусматривает никаких санкций для тех, кто делает жизнь людей невыносимой.

Север Камчатки задыхается от дыма пожаров — горят и леса, и тундра, накрытые плотной завесой дыма села готовят к эвакуации. Площадь пожаров, по последним данным, более 132 тыс. гектаров. Когда площадь была минимальной, власти Камчатки отказались пожары тушить, посчитав, что расходы на тушение превысят убытки, причиненные огнем.