Красноярск, , 06:48 — REGNUM

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 600 млн рублей на софинансирование мероприятий по реконструкции магистральной рулёжной дорожки в международном аэропорту Красноярска. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 июля в управлении пресс-службы губернатора и правительства края.

В аэропорту Красноярска (cc) Harlottin

Уточняется, что мероприятия по реконструкции позволят увеличить пропускную способность аэропорта. Строительство планируют начать уже в 2019 году.

В управлении напомнили, что необходимость реконструкции обсуждалась в 2018 году в Москве на встрече губернатора края Александра Усса и гендиректора ПАО «Аэрофлот» Виталия Савельева. Усс обсудил с Савельевым создание международного хаба на базе красноярского аэропорта в рамках новой стратегии развития группы «Аэрофлот» до 2023 года.

Трёхстороннее соглашение о строительстве хаба подписали в марте 2019 года на Красноярском экономическом форуме. На базе воздушной гавани Красноярска предполагается создание международного транспортного хаба мультимодальных грузовых перевозок и производственно-логистического центра.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года в Красноярске состоялось торжественное открытие нового терминала аэропорта.

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