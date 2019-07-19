Улан-Удэ, , 06:56 — REGNUM

В Бурятии появились первые компании, готовые инвестировать в территории опережающего развития республики. Как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе регионального правительства, соглашения с инвесторами были подписаны в присутствии полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

В рамках соглашения между «Корпорацией развития Дальнего Востока» и компанией «Ноябрьскпродсервис» планируется строительство птицеводческого комплекса в посёлке Селенгинск. Мощность его составит 30 тыс. тонн мяса бройлеров в год, из которых 60% продукции будет реализовываться в самой республике.

Компания инвестирует в комплекс 4,8 млрд рублей, в результате будет создано 770 рабочих мест. Строительство завершится к 2021 году.

Ещё одно соглашение подписано с компанией «Таможенно-логистический терминал Наушки».

«Правительством России разработана концепция таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе России. Согласно концепции таможенно-логистический терминал будет создан в п. Хоронхой Кяхтинского района», — рассказали в пресс-службе.

Объём инвестиций составит 725 млн рублей, а новых вакансий откроется 100 единиц.

«Коридор «Наушки-Кяхта» — это перевозки из Китая на Запад и с Запада на Восток. Это и автомобильные, и железнодорожные перевозки. В таможенно-логистическом терминале планируются как складские, терминальные услуги, так и производство-сборочные услуги. Так что проект перспективный, и, надеемся, что в ближайшее время он будет реализован», — отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Впрочем, Юрий Трутнев отметил, что двух инвесторов пока мало.

«Уверен в том, что количество людей, которые хотели бы создать новое предприятие и инвестировать на территории республики значительно больше, чем мы сегодня видим. Два-четыре-шесть проектов — это не то количество новых проектов, которые нам нужны в Бурятии. Интенсифицируйте работу», — призвал местных чиновников полпред.

Напомним, в марте 2019 года правительство России утвердило две площадки опережающего развития Бурятии, которые расположились в Селенгинске и Наушках. Площадка в Гусиноозёрске попадёт в список чуть позже. Эти площадки должны помочь развитию республики, привлечь инвестиции в сельскохозяйственную и пищевую отрасли республики.

Дальневосточный полпред прибыл в Бурятию 17 июля. Как сообщало ИА REGNUM, он здесь пробудет три дня. 19 июля чиновник также посетит особую экономическую зону «Байкальская Гавань» в Прибайкальском районе республики, где ему представят планы развития курортной зоны.

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