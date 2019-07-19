Салехард, , 06:37 — REGNUM

На Ямале мост через реку Пур строят ежедневно, без выходных, с опережением графика. Одна из важнейших будущих транспортных артерий Ямало-Ненецкого автономного округа готова на 25%. Об этом сообщает пресс-служба главы ЯНАО со ссылкой на представителя АО «Мостострой-11».

На объекте работают 320 человек. Плановый срок открытия моста — 2021 год, но строители не исключают, что капитальная переправа может быть открыта в конце 2020 года. Появление капитального моста обеспечит непрерывную связь трёх районов Ямала с основной сетью региональных дорог.

Движение через реку Пур сейчас организовано по понтонному мосту. Стоимость проезда, по словам заместителя начальника Коротчаевской ремонтно-эксплуатационной службы ООО «Ямбургтранссервис» Сергея Виткасова, осталась на прежнем уровне. Жители Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов пользуются переправой бесплатно, для жителей других районов проезд легкового автомобиля составляет 120 рублей. Для большегрузов стоимость проезда зависит от массы транспортного средства.

Напомним, мост через реку Пур на Ямале — один из крупнейших проектов, который реализуется на Ямале на условиях государственно-частного партнёрства. Строит мост ООО «Региональная инфраструктурная компания», аффилированная с АО «Мостострой-11» и Газпромбанк.

Согласно проекту длина моста через реку Пур составит 1,02 км, с подходами и насыпью почти 2,7 км. Конструкцию установят на 11 опор. Благодаря конструктивным особенностям путепровод не будет препятствовать движению судов по реке. Проезд автомобилей будет организован по двум полосам с максимальной скоростью движения 100 километров в час.

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