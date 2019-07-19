Тюмень, , 06:05 — REGNUM

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» Геннадия Лисовиченко. Его обвиняют в причинении предприятию ущерба на сумму более 35 миллионов рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Против Геннадия Лисовиченко возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.201 УК РФ («Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам»).

По версии следствия, Лисовиченко вопреки законным интересам Антипинского НПЗ заключил заведомо невыгодный договор купли-продажи имущества завода, чем причинил заводу ущерб на сумму более 35 миллионов рублей.

«В настоящее время принимаются меры к установлению местонахождения подозреваемого», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Напомним, 15 июля 2019 года был арестован бывший совладелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров. Его подозревают в хищении $29 млн. Мера пресечения избрана до 12 сентября.

Антипинский НПЗ — частный нефтеперерабатывающий завод под Тюменью, подключённый к магистральным нефтепроводу. Установленная мощность переработки превышает 9 млн тонн нефти в год. В активах АНПЗ также числятся три месторождения в Оренбургской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-владелец Антипинского НПЗ Мазуров арестован на два месяца