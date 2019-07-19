Мюнхен, Германия, , 05:34 — REGNUM

Совет директоров немецкого автомобильного концерна BMW возглавит Оливер Ципсе весной 2020 года, сообщает пресс-служба автоконцерна.

Сообщается, что Ципсе займет пост главы совета директоров после ухода с поста Харальда Крюгера весной 2020 года. В настоящее время Ципсе является руководителем производственного управления BMW.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий председатель совета директоров BMW Харальд Крюгер заявил, что не будет претендовать на второй срок. Его полномочия должны истечь в конце апреля 2020 года. По словам Крюгера, он намерен использовать свой опыт для новых проектов.

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