Копенгаген, , 00:45 — REGNUM

Первое одобрение по поводу проекта Baltic Pipe по доставке в Польшу газа из Норвегии получено от датских властей, сообщает Ingeniøren.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что на данном этапе Копенгаген разрешил строительство выхода трубопровода на сушу на восточном побережье страны. Следующим этапом станет одобрение 13 муниципалитетов по сухопутной части Baltic Pipe. А затем — одобрение от Датского энергетического агентства насчёт участка Baltic Pipe в водах Дании.

Напомним, Baltic Pipe будет проложен меду Польшей и Данией. Когда газопровод будет построен, его планируется подключить к норвежской газотранспортной сети. Газ будет доставляться из Норвегии через Данию в Польшу.

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