Пекин, , 23:57 — REGNUM

В Пекине прошла встреча министра коммерции КНР Чжун Шаня с находящимся в Китае с визитом министром экономического развития России Максимом Орешкиным. Целью переговоров является реализация договоренностей, достигнутых в июне текущего года на Петербургском экономическом форуме лидерами двух стран — Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, сообщает 18 июля Синьхуа со ссылкой на соответствующее заявление минкоммерции КНР.

Максим Орешкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам китайского министра, стороны договорились ускорить продвижение нормативно-правового обеспечения в торгово-экономической сфере, улучшении деловой среды и взаимных поставках сельскохозяйственной продукции. Найдено полное взаимное понимание о взаимодействии в многосторонних структурах — ВТО, ШОС и БРИКС — в вопросах противодействия протекционизму и практике односторонних подходов.

Китайская сторона в ходе встречи приветствовала участие России в Китайском международном ЭКСПО.

С российской стороны прозвучала готовность развивать взаимодействие в новых сферах — электронной торговле, а также в традиционных областях — энергетике, транспорте, производстве минеральных удобрений.

Напомним, что лидеры двух стран поставили перед Россией и Китаем задачу выйти на рубеж взаимной торговли годовым объемом в 200 млрд долларов.