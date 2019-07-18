Челябинск, , 21:47 — REGNUM

В Челябинской области бизнесмены встревожены сменой гарантирующего поставщика электроэнергии и перспективой роста энерготарифов. Областное отделение организации «Опора России» подготовило обращение к председателю правительства страны Дмитрию Медведеву, пишет издание «Накануне.Ru».

Гарантирующий поставщик сменился с 1 июля. Вместо АО «Челябэнергосбыт» им стала «Уральская энергосбытовая компания». В связи с этим представители малого и среднего бизнеса оказались в ситуации неопределённости.

По данным «Опоры России», за последние пять лет электроэнергия подорожала для бизнеса на 40%. В 2019 году возможен рост ещё на 10−15%, то есть и без того серьёзная финансовая нагрузка на бизнес станет ещё сильнее. Бизнесмены намерены попросить правительство России заморозить энерготарифы на два-три года, а также с привлечением экспертов выработать возможные меры для снижения нагрузки оптового рынка электрической энергии.