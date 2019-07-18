Элиста, , 21:45 — REGNUM

В четверг, 18 июля, на свой странице в социальной сети временно исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков объявил о запуске конкурса «Кадровый резерв Калмыкии».

В Калмыкии стартовал проект «Кадровый резерв» Glava.region08.ru

«Без человеческого капитала прорыв невозможен. В преддверии нового этапа развития нашей республики мы делаем ставку на грамотных специалистов и лидеров, чувствующих время, в которое мы живем, способных брать на себя ответственность за принимаемые решения, постоянно совершенствующих свои компетенции и навыки. Поэтому сегодня дан старт проекту «Кадровый резерв Калмыкии». Это открытый конкурс, принять участие в котором может любой желающий с высшим образованием в возрасте от 20 до 50 лет», — написал временно исполняющий обязанности главы республики.

«Проект состоит из нескольких этапов, в ходе которых участники будут писать эссе, выполнять аналитические задания, проходить тесты. Победители и финалисты конкурса пройдут специальные образовательные программы и будут включены в состав Кадрового резерва республики, из которого будет набираться команда управленцев в органы государственной власти, бизнес-структуры и общественные организации Калмыкии. Также участники пройдут тренинги и мастер-классы от федеральных и региональных спикеров», — написал Бату Хасиков на свой странице в Инстаграм, особо подчеркнув, что для полной беспристрастности все работы будут проверятся без указания имен.