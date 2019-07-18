Санкт-Петербург, , 19:45 — REGNUM

Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве подписали сегодня, 18 июля, правительства Республики Ингушетия и Белоруссии. Соглашение предусматривает взаимодействие по множеству направлений. Среди них в том числе промышленность, энергетика, торговля, строительство, информационные технологии, спорт и туризм, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ингушетии.

Стороны также будут развивать отношения в сфере здравоохранения, образования, научно-технической и инновационной деятельности, культуры и искусства, транспортного, городского и сельского хозяйства. Согласно документу Белоруссия и Ингушетия будут развивать сотрудничество и между конкретными муниципалитетами и административно-территориальными единицами.

Соглашение подписали от Ингушетии премьер-министр Зялимхан Евлоев и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко. Как отметил Евлоев, «сотрудничество позволит реализовать ряд успешных проектов на территории Ингушетии».

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Напомним, в Санкт-Петербурге 18 июля проходил VI Форум регионов России и Белоруссии на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Белоруссии и России».