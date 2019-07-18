Москва, , 19:40 — REGNUM

Половина работающих граждан Российской Федерации получает заработные платы менее 34,5 тыс. рублей. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Росстат вычислил медианное значение заработной платы в России в апреле 2019 года. Этот показатель составил 34 355 рублей.

Медианная зарплата — это уровень оплаты труда, рассчитанный таким образом, что 50% работников получают зарплаты ниже, а 50% — выше этого уровня. Это означает, что половина работающих граждан России, занятых на крупных и средних предприятиях, получают заработную плату меньше 34 355 рублей.

Однако, по данным того же Росстата, средняя заработная плата в России составляет 47 657 рублей. Но все дело в том, что заработные платы 10% наиболее высокооплачиваемых работников аж в 13 раз превышают заработные платы 10% наименее оплачиваемых. При этом заработная плата 20% самых высокооплачиваемых работников составляет почти половину (48%) всего объема средств, направляемых на оплату труда.

Именно поэтому средняя зарплата в стране получается значительно выше медианной — почти на 28%. Отсюда и неадекватное восприятие большинством населения данных Росстата о средней заработной плате в стране — большинство граждан такую зарплату не получают.

Наблюдается значительное колебание расхождения между средней зарплатой и медианной зарплатой по регионам. К примеру, в Москве в апреле 2019 года средняя зарплата — 96 тыс. рублей, а медианная — менее 66 тыс. рублей. Разница — 31,2%. В Сахалинской области средняя зарплата достигла 88 тыс. рублей, а медианная — 62,6 тыс. рублей. Разница — 28,8%.

В целом средняя заработная плата самых высокооплачиваемых работников в России составила 157,2 тыс. рублей — это в 13 раз больше, чем средняя зарплата 10% самых низкооплачиваемых работников (12 тыс. рублей).

Исследование «Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы» Росстат делает раз в два года. Предыдущее исследование делалось в 2017 году. В 2019 году выборочное исследование охватило 27,1 млн человек и более 101,4 тыс. крупных и средних предприятий.

При этом стоит учесть, что 14 млн граждан России работают на малых и микропредприятиях, где заработная плата ниже. Если бы Росстат учитывала и эти данные, то медианное значение зарплаты было бы ещё ниже — то есть реальная картина с зарплатами в России была бы ещё более плачевной.