Киев, , 19:17 — REGNUM

«Россия является одним из основных инвесторов в экономику Украины, поскольку через офшоры Кипра идут деньги не только украинских, но и российских олигархов». Об этом 18 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

«Если мы не обострим отношения, то Россия может стать главным инвестором. На сегодня она является одним из главных инвесторов в Украину, потому что через Кипр также приходят российские инвестиции, а также инвестиции украинских олигархов. Инвестиции российских и украинских олигархов идут в Украину через Кипр», — сказал Суслов, не уточнив, в какие же именно сектора украинской экономики вкладывает российский бизнес.

Он считает, что сегодня Евросоюзу невыгодно вкладывать деньги в Украину, поскольку Киев подписал с Брюсселем дискриминационное соглашение о зоне свободной торговли.

«Да, мы хотели бы получить инвестиции от Европейского союза. Но для ЕС это не имеет смысла. Мы ведь заключили соглашение о зоне свободной торговле. Теперь европейцам гораздо выгоднее сюда завозить готовые товары, чем развивать здесь готовое производство», — рассказал Суслов.

Он сообщил, что иностранные инвесторы не будут инвестировать в экономику, пока на Украине идет война.

«Но инвестиций не будет, они будут на очень низком уровне до тех пор, пока в Украине не будет прекращена война. Война — это главная причина. Президент удивил меня выступлением в Канаде. Там он объявил об инвестиционном форуме в Мариуполе. Призвал их инвестировать в зоне операции Объединенных сил. Как они будут инвестировать под перекрестным артогнем? Конечно, нам там нужно много чего восстановить, но это частные инвесторы. Они приходят туда, где безопасно, где нет войны, где есть правовая система. Сам же Зеленский говорит, что у нас неудачная судебная реформа, что у нас неправовое государство», — добавил Суслов.

При этом он напомнил, что на Украине низкие налоги, но наблюдается нехватка высококвалифицированных кадров.

Как сообщало ИА REGNUM18 июля президент Зеленский выложил на своей странице в Фейсбук видео с обращением к иностранным инвесторам. По его словам, Украина — большая страна и возможностей инвестирования достаточно, а он и его команда хотят значительно упростить правила ведения бизнеса, провести дерегуляцию экономики, улучшить инфраструктуру.

«Я приглашаю Вас, инвесторы из любой точки мира, присоединиться к возможности получить невероятную отдачу от ваших инвестиций. Ваш успех будет нашим успехом… Понимаю — старая власть сделала все, чтобы Украина выглядела инвестиционно непривлекательной. Бизнесу ставили палки в колеса, его вообще могли отобрать. Теперь все будет иначе. Я лично это гарантирую», — сказал Зеленский.

Напомним, в 2018 году Украинская экономика получила $2,5 млрд прямых иностранных инвестиций. В то же время, по словам первого замглавы НБУ Екатерины Рожковой, в 2018 года украинские заробитчане перевели в страну около 11 млрд долларов.