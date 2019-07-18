Киев, 18 июля 2019, 19:17 — REGNUM
«Россия является одним из основных инвесторов в экономику Украины, поскольку через офшоры Кипра идут деньги не только украинских, но и российских олигархов». Об этом 18 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.
Он считает, что сегодня Евросоюзу невыгодно вкладывать деньги в Украину, поскольку Киев подписал с Брюсселем дискриминационное соглашение о зоне свободной торговли.
Он сообщил, что иностранные инвесторы не будут инвестировать в экономику, пока на Украине идет война.
При этом он напомнил, что на Украине низкие налоги, но наблюдается нехватка высококвалифицированных кадров.
Как сообщало ИА REGNUM18 июля президент Зеленский выложил на своей странице в Фейсбук видео с обращением к иностранным инвесторам. По его словам, Украина — большая страна и возможностей инвестирования достаточно, а он и его команда хотят значительно упростить правила ведения бизнеса, провести дерегуляцию экономики, улучшить инфраструктуру.
«Я приглашаю Вас, инвесторы из любой точки мира, присоединиться к возможности получить невероятную отдачу от ваших инвестиций. Ваш успех будет нашим успехом… Понимаю — старая власть сделала все, чтобы Украина выглядела инвестиционно непривлекательной. Бизнесу ставили палки в колеса, его вообще могли отобрать. Теперь все будет иначе. Я лично это гарантирую», — сказал Зеленский.
Напомним, в 2018 году Украинская экономика получила $2,5 млрд прямых иностранных инвестиций. В то же время, по словам первого замглавы НБУ Екатерины Рожковой, в 2018 года украинские заробитчане перевели в страну около 11 млрд долларов.