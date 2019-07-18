Таллин, , 18:47 — REGNUM

Зерноперерабатывающее предприятие Balti Veski, принадлежащее литовской группе Baltic Mill, из Эстонии будете перенесено в соседнюю Латвию. Об этом в интервью новостному агентству LETA рассказала Анита Скудра, директор и член правления предприятия Rīgas Dzirnavnieks, также принадлежащего Baltic Mill.

Оборот предприятия Rīgas Dzirnavnieks за финансовый год с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года остался на уровне предыдущего года и составил около 23 млн евро. Планируется, что предприятия до 2021 года получит инвестиции в размере 5 млн евро в рамках проекта модернизации. По итогам, эффективность производства должна будет увеличится на 30%.

Планы по модернизации были вызваны решением литовской группы Baltic Mill перенести в Латвию производство эстонской Balti Veski. Теперь предприятие Rīgas Dzirnavnieks возьмет на себя производство продукции для эстонского рынка и будет производить новые продукты, ранее производимых в Эстонии, которые будут представлены на латвийском рынке.

Основная цель изменений — укрепить позиции компании на прибалтийском и зарубежных рынках. Часть инвестиций планируется привлечь из сельскохозяйственного фонда ЕС.