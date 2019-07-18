Таллин, , 18:45 — REGNUM

Поправки к законодательству, инициированные министерством внутренних дел и предусматривающие ужесточение требований к найму иностранной рабочей силы, могут вызвать кризис в промышленном секторе Эстонии. Об этом заявил председатель совета Союза электронной промышленности Эстонии Отто Пукка, передает Postimees.

Как рассказал Пукка, из-за нехватки рабочей силы и трудностей с привлечением иностранных работников сегодня весь промышленный сектор Эстонии находится в затруднительном положении. Планируемые поправки, по его словам, угрожают потенциалу компаний, возможности сохранения и создания рабочих мест, а также пополнению госбюджета за счет налогов.

На данный момент в секторе электронной промышленности Эстонии более 250 предприятий с 12 000 работников и общим оборотом в размере 2,1 млрд евро с ежегодным ростом на 5%. 85% от всего объема продукции идет на экспорт, в масштабах всего эстонского промышленного экспорта — 24% приходится на продукцию электронной промышленности.

«Нам необходимы простые правила, которые помогают экономическому росту, а не тормозят его. Растущие к предприятиям требования могут в какой-то момент остановить их развитие и конкурентоспособность», — заявил руководитель Союза электронной промышленности Эстонии Арно Кольк.

Оба представителя Союза считают, что без привлечения иностранной рабочей силы Эстония сегодня просто не справится. Ужесточение требований приведет, по их мнению, лишь к тому, что компании с целью выживания будут использовать нелегальную рабочую силу.

Гибкая система найма иностранных работников, считает Кольк, наоборот, решит проблему нелегальной рабочей силы и увеличит поступление налогов для государства.

«Если у тебя на руках есть отвечающий закону трудовой договор, то тебя должны доброжелательно встречать в Эстонии в качестве работника», — рассказал Пукка, который не может понять, почему государство желает сделать ситуацию как для работодателя, так и для работника еще более сложной.

Цель поправок, которые по плану должны вступить в силу с 15 декабря 2019 года, — уменьшить злоупотребления регуляциями сферы занятости в Эстонии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эстонский телеканал ETV исследовал вопрос о необходимости привлечения иностранной рабочей силы в страну. По мнению экспертов и работодателей, опрошенных журналистами, несмотря на 33 тысячи безработных, некоторые отрасли экономики сталкиваются с нехваткой рабочих рук. В частности — сельское хозяйство.

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