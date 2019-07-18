Самара, , 18:41 — REGNUM

Делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым приняла участие в VI Форуме регионов Белоруссии и России, который завершился в Санкт-Петербурге. Глава области выступил от губернаторского корпуса РФ на пленарном заседании на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России», сообщили ИА REGNUM в самарском правительстве.

«Отношения между Россией и Белоруссией всегда носили особый, братский характер. Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, мы — один народ, живущий в разных государствах. И подтверждения этому мы видим практически каждый день», — отметил Азаров.

По его словам, Самарская область тесно сотрудничает с Белоруссией, только на прошедшем форуме было заключено два соглашения о сотрудничестве, а всего их действует в настоящее время восемь.

В Самарской области активно используется белорусская сельскохозяйственная техника, с этого года начали применять и лесозащитное оборудование из Белоруссии. Белорусские автобусы составили основу автопарка для перевозки участников и гостей Чемпионата мира по футболу в Самаре — 110 автобусов и 40 троллейбусов, которые в настоящее время используются на маршрутах регулярных перевозок.

«Каждый пятый новый автомобиль, продаваемый сегодня в Белоруссии — это продукция «АвтоВАЗа». А торговая марка нашего шоколада «Россия — щедрая душа» известна в Минске ничуть не хуже, чем в Москве. И эти отношения находятся на подъёме», — констатировал губернатор.

Азаров подчеркнул, что в 2018 году товарооборот сторон увеличился на 30%, в текущем году рост может составить ещё 40%, если судить по динамике I квартала.

Кроме того, сотрудничество Минска и Самара развивается и в гуманитарной сфере. В губернии действуют три общественных организации, занимающиеся сохранением и продвижением белорусской культуры и языка. Есть огромный потенциал сотрудничества в сфере образования. Вузы региона заключили восемь соглашений о сотрудничестве с белорусскими коллегами в сфере обмена научными кадрами, технологиями в области IT, авиации, космоса, здравоохранения. Студенты из Белоруссии примут участие в работе Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга 2.0», который откроется в Самарской области на следующей неделе Также представители республики регулярно участвуют в Фестивале молодых педагогов и в Музыкальной детской академии стран СНГ и Балтии под патронатом Юрия Башмета.

Однако, по мнению губернатора, необходимо расширять пространство взаимодействия в культурной сфере.

«Нам стоило бы подумать о включении темы российско-белорусской дружбы и в школьные программы. В учебниках по истории, литературе было бы правильно больше рассказывать о нашей общей культуре, о тех ценностях, которые нас объединяют. Акцентировать на этом образовательные программы», — считает Азаров.

Губернатор предложил в 2020 году посвятить русско-белорусский театральный проект «Большие гастроли» 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Правительство Самарской области также пригласило соседей из братской республики принять участие в Параде Памяти, который традиционно проходит в Самаре 7 ноября в честь исторического военного парада 7 ноября 1941 года. Кроме того, было предложено провести автопробег «Дорогами Победы» по городам России и Белоруссии.

Самарский губернатор выступил с предложением о создании на уровне Совета Федерации и Совета Республики координационного совета по подготовке к 75-летию Победы.