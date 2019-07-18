Москва, , 18:58 — REGNUM

Создание совместного российско-белорусского льняного кластера позволит Москве и Минску подготовиться к тому, чтобы при необходимости заместить хлопковое волокно льняным, считает председатель Совета Республики Белоруссия Михаил Мясникович. Об этом он заявил 18 июля на брифинге, посвящённом завершению работу VI форума регионов России и Белоруссии.

«Я считаю, что это хороший проект, — сказал Мясникович. — Это реальный проект. Здесь нужно идти по полному технологическому циклу. Начиная от научных исследований, семеноводства, возделывания льна, производства льняного волокна и всего, что касается переработки льняного волокна. Здесь же параллельно идут и средства защиты растений, и все технические средства».

При этом Мясникович подчеркнул, что речь идёт не только о льне как о культуре, которая востребована непосредственно в одежде или других изделиях. По словам белорусского чиновника, это очень хорошая, перспективная, натуральная, импортозамещающая продукция. Как отметил Мясникович, хлопкосеющие страны активно наращивают переработку хлопка в пряжу, ткани и готовые изделия.

«Таким образом, для РФ и Белоруссии как для стран, которые не выращивают хлопок, цена на мировых рынках может меняться. Мы должны быть готовы к тому, чтобы качественным товаром замещать дефицит хлопкового волокна. Причем речь не идёт о грубых льняных тканях, которые мнутся и неопрятно выглядят. Речь о высококачественных товарах и тонких, деликатных тканях», — сказал Мясникович.

Напомним, как сообщалось ранее, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев в рамках VI Форума регионов предложил создать совместный с Россией льняной кластер, объединив тем самым научный, производственный и финансовый потенциалы России и Белоруссии.