Москва, 18 июля 2019, 18:58 — REGNUM
Создание совместного российско-белорусского льняного кластера позволит Москве и Минску подготовиться к тому, чтобы при необходимости заместить хлопковое волокно льняным, считает председатель Совета Республики Белоруссия Михаил Мясникович. Об этом он заявил 18 июля на брифинге, посвящённом завершению работу VI форума регионов России и Белоруссии.
При этом Мясникович подчеркнул, что речь идёт не только о льне как о культуре, которая востребована непосредственно в одежде или других изделиях. По словам белорусского чиновника, это очень хорошая, перспективная, натуральная, импортозамещающая продукция. Как отметил Мясникович, хлопкосеющие страны активно наращивают переработку хлопка в пряжу, ткани и готовые изделия.
Напомним, как сообщалось ранее, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев в рамках VI Форума регионов предложил создать совместный с Россией льняной кластер, объединив тем самым научный, производственный и финансовый потенциалы России и Белоруссии.