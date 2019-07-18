Саратов, , 18:13 — REGNUM

Правительство Саратовской области заключило соглашение о сотрудничестве с правительством Белоруссии. Подписи под документом поставили саратовский губернатор Валерий Радаев и заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Документ предполагает развитие торгово-экономического, научно-технического и социально-культурного сотрудничества между Саратовской областью и Белоруссией. Планируется расширить двусторонние экономические, гуманитарные и культурные связи, обеспечить благоприятные условия для развития отношений между саратовскими и белорусскими предприятиями.

Саратовская область экспортирует в Белоруссию подсолнечное масло, металлические детали, генераторы постоянного тока, фармацевтическую продукцию и другие товары. Основу импорта Минска составляют сельскохозяйственные машины, тракторы и запчасти к ним, изделия из цемента и бетона.

По итогам 2018 года внешнеторговый оборот сторон составил $62,5 млн, в том числе импорт — $29,6 млн, экспорт — $32,9 млн.

Напомним, на территории области работают 17 совместных предприятий. В 2019 году были подписаны соглашения об организации в регионе машиностроительных производств с компаниями ОАО «АМКОДОР» и «МТЗ-Холдинг».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля завершил работу VI Форум регионов России и Белоруссии на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России». В 2019 году он прошел в Санкт-Петербурге.