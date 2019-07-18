Вашингтон, , 18:12 — REGNUM

Американский ресурс Common Dreams опубликовал статью под названием «Мания слияния: Военно-промышленный комплекс на стероидах. Худший кошмар Эйзенхауэра». В статье описывается влияние военно-промышленного комплекса США на распределение государственного бюджета страны. Об опасности необоснованного влияния ВПК предупреждал еще президент США Дуайт Эйзенхауэр в своей прощальной речи в 1961 году.

Как пишет Common Dreams, Эйзенхауэр не мог представить, что в США будет такая компания, как Lockheed Martin, которая получает в год до 50 миллиардов долларов по государственным контрактам. Эта сумма больше, чем оперативный бюджет госдепартамента США.

Как же это происходит? Еще пятьдесят лет назад сенатор из штата Висконсин Уильям Проксмайр определил проблему: «Перемещение высокопоставленных военных офицеров на рабочие места в оборонных подрядчиках и обратное перемещение высших руководителей крупных оборонных подрядчиков на высокие рабочие места в Пентагоне является убедительным доказательством функционирования военно-промышленного комплекса. Это реальная угроза общественным интересам, потому что это увеличивает шансы злоупотреблений… Насколько трудно будет заключить сделку с офицерами, участвующими в планировании закупок или спецификациях, когда они находятся на расстоянии одного или двух лет от выхода на пенсию и имеют пример, на который можно взглянуть на более чем 2000 коллег-офицеров, преуспевающих снаружи после выхода на пенсию?»

В статье также приводится ряд примеров. Компания Boeing выиграла от пребывания своего бывшего старшего вице-президента Патрика Шанахана в качестве исполняющего обязанности министра обороны. Компания Raytheon, вероятно, наживется на выдвижении своего бывшего главного лоббиста Майка Эспера в качестве его преемника.

Другой бывший лоббист Raytheon, Чарльз Фолкнер, покинул Государственный департамент на фоне обвинений в том, что он неправильно повлиял на решение о продаже управляемых бомб Raytheon Саудовской Аравии для её жестокой воздушной войны в Йемене. Джон Руд, третий по должности в Пентагоне, работал как на Lockheed Martin, так и на Raytheon, в то время как Райан Маккарти, заменивший Майка Эспера на посту министра армии, работал на Lockheed над программой F-35.

По имеющимся данным, только в 2018 году 645 высокопоставленных правительственных чиновников, в основном из Пентагона и Капитолийского холма, пошли работать в качестве руководителей, консультантов или членов совета директоров в 20 самых крупных оборонных подрядчиков США.