Саранск, , 17:53 — REGNUM

В Мордовии приступили к реализации программы наследия инфраструктуры чемпионата мира по футболу. Один из основных её вопросов — загрузка стадиона «Мордовия Арена». 17 июля в регионе состоялось торжественное открытие делового комплекса с одноименным названием, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

«Чтобы стадион начал зарабатывать, нужен многопрофильный подход. Поэтому необходимо разработать комплекс мероприятий, по максимуму задействовать все помещения, сделать на стадионе центр семейного отдыха. Для каждого возраста и социальной группы должны быть свои развлечения и занятия — спортивно-оздоровительные центры, кинотеатры, детские зоны, концертные площадки. Стадион должен также стать полноценным туристическим объектом. Мы должны заставить все объекты чемпионата, каждый метр построенных дорог, каждое новое здание работать на жителей Мордовии», — отметил глава Мордовии Владимир Волков.

Стадион объединил в себе спортивную инфраструктуру, культурную и бизнес-площадки. Это современный и удобный комплекс для проведения массовых мероприятий и концертов любого, самого высокого уровня. Здесь имеется около 15 тысяч кв. метров площадей под коммерческое использование. Конференц-зал имеет 170 посадочных мест и оснащен современной аудио‑ и видеоаппаратурой. Зал VVIP рассчитан на 83 посадочных места, в том числе 20 президентских. Имеются VIP ресторан на 700 посадочных мест, отдельные помещения, оборудованные современным кухонным инвентарем, 40 скайбоксов вместимостью от 8 до 30 мест.

Пресс-центр оснащен всем необходимым, включая высокоскоростной интернет. Также здесь есть торгово-офисные, складские помещения, помещения для создания уникальных фитнес проектов, детских развлекательных и развивающих центров, оборудована выставочно-деловая зона. Стадион отлично подойдёт для проведения различных мероприятий — от дня рождения до крупнейшего форума. Для молодоженов открывается уникальная возможность проведения выездных регистраций и фотосессий. Здесь можно организовать как тренировочный процесс с использованием раздевалок, разминочной зоны и игрового поля, так и корпоративные мероприятия.

Внешняя охраняемая территория площадью 8 га может стать площадкой для проведения ярмарок, выставок и различных промо акций.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на стадионе «Мордовия Арена» 8 июля был установлен исторический рекорд национальной футбольной сборной по голам — матч со сборной Сан-Марино закончился со счетом 9−0 в пользу российской команды.

27 июля на «Мордовия — Арене» сыграют клубы российской премьер-лиги: легендарный московский «Спартак» и новичок «вышки» «Тамбов», который выбрал саранский стадион в качестве домашнего на время реконструкции своей арены.

6 сентября в Саранске состоится матч молодежной сборной России со сборной командой Сербии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года.