Китайская Народная Республика, , 17:30 — REGNUM

Провинция Хайнань на юге Китая пережила стремительный 45,6% рост внешней торговли за первую половину 2019 года, сообщает 18 июля агентство Синьхуа.

Внешняя торговля провинции Хайнань достигла 45,56 млрд юаней (около $6,6 млрд) за указанный период, сообщили в таможне столицы провинции города Хайкоу.

Экспорт взлетел на 46% до 16,45 млрд юаней, в то время как импорт вырос на 45,4% до 29,1 млрд юаней за тот же период.

Торговля со странами, входящими в инициативу «Нового шелкового пути» достигла 16,5 млрд юаней, что на 28,9% выше, чем годом ранее и составляет 36,3% от общего объёма внешней торговли.

За первую половину 2019 года 401 иностранное предприятие было зарегистрировано в провинции, что говорит о том, что этот регион становится более притягательным для иностранных компаний.

Напомним, что в 2018 году власти Китая начали создавать на территории острова Хайнань свободный торговый порт с китайскими особенностями, который призван превратить регион в центр глобального туризма к 2035 году.

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