Ханты-Мансийск, 18 июля 2019, 17:17 — REGNUM
Отремонтированные в 2019 году дороги Ханты-Мансийска общественники Югры назвали «полуфабрикатом». Подрядчики в свою очередь заявляют, что исполняют работы строго по смете, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Общероссийского народного фронта.
Общественники провели мониторинг ремонтных работ до официальной приёмки, чтобы на начальной стадии выявить грубые дефекты и обратить на них внимание как подрядчика, так и заказчика.
На Ямской улице народные инспекторы обнаружили застой воды на проезжей части, понижения бордюра тротуара на пешеходных переходах не соответствуют ГОСТу. На Дзержинского с нарушением норматива уложена тактильная плитка перед пешеходными переходами, выявлен провалившийся канализационный люк, стык барьерного ограждения и перил закреплён сваркой, что не по правилам.
Общественники отмечают, даже когда дорожное полотно выполнено качественно, в стыках — лужи, покореженные тротуары, не обеспечена доступность для маломобильных групп населения.
Представитель подрядчика поясняет, что в контракте не прописаны работы ни по обновлению тротуаров, ни по обустройству безбарьерной среды — деньги выделены лишь на замену асфальта.
По мнению модератора тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Югре Сергея Дубовца с таким подходом к ремонтам дорог получается не качественное полотно, а «полуфабрикат».
По итогам мониторинга информацию о выявленных дефектах и несоответствиях общественники направили в департамент городского хозяйства и управление автомобильных дорог Ханты-Мансийска.
Как сообщил глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин губернатору ХМАО Наталье Комаровой во время её инспекции ремонта дорог 18 июля, в столице Югры в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году будет отремонтировано 100 тысяч квадратных метров дорог или 25 участков улиц.