Махачкала, , 17:23 — REGNUM

Специалисты Фонда содействия реформированию ЖКХ прибыли в Дагестан для проверки реализации программ переселения граждан из аварийного жилья. Мониторинг проводится с 15 по 19 июля в городах Махачкале и Дербенте, сообщили ИА REGNUM в департаменте внешних коммуникаций и связей с общественностью госкорпорации.

Члены рабочей группы Фонда также проверят, как в республике устраняются ранее выявленные недостатки качества многоквартирных домов, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилья.

В госкорпорации отметили, что в период с 2006 по 2019 годы Дагестан получил от Фонда 7,57 млрд рублей на реализацию программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья. Регион в порядке софинансирования ещё добавил 3,21 млрд рублей.

«Эти средства были направлены на проведение капитального ремонта 1090 многоквартирных домов и улучшение условий проживания более 140 тыс. граждан, а также на переселение из аварийного жилья свыше 14 тыс. человек», — рассказали в госкорпорации.

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Напомним, в июне 2018 года врио главы Дагестана Владимир Васильев заявил, что в регионе выявлены серьёзные нарушения при выполнении программы переселения граждан из аварийного жилья. По его словам, при проверке службы государственного финансового контроля были установлены случаи «циничного воровства».

Как сообщало ИА REGNUM , в ноябре 2018 года вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») в ходе парламентских слушаний назвал Дагестан в числе пяти российских регионов-антилидеров по объему аварийного жилья. В список также вошли Ингушетия, Тыва, Якутия и Ямало-Ненецкий автономный округ. По словам депутата, объем ветхого жилья в этих субъектах составляет от 9% до 17% всего жилья.

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