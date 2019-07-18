Пекин, , 16:47 — REGNUM

ВРП столицы Китая города Пекина достиг 1,52 трлн юаней ($221 млн) за первое полугодие 2019 года, что на 6,3% больше, чем годом ранее, сообщает агентство Синьхуа.

Общий объем потребления в городе достиг боле чем 1,29 трлн юаней за первое полугодие, что на 8,2% выше, чем годом ранее. Потребление в секторе услуг достигло 728,25 млрд юаней внеся 70,4% в общий рост потребления города.

Инвестиции в основные фонды (за исключением домохозяйств) увеличились на 14,7% за тот же период в сравнении с 2018 годом. Инвестиции в промышленность также набирают обороты. Так, инвестиции в культуру, спорт и развлечения выросли на 95,1%.