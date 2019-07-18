Москва, 18 июля 2019, 16:43 — REGNUM
Объём международных резервов России по состоянию на 12 июля составили $519,7 млрд Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
На 5 июля международные резервы страны составляли $518,3 млрд. Таким образом, за неделю показатель вырос на $1,4 млрд, или на 0,3%.
В сообщении регулятора отмечается, что рост резервов произошёл «преимущественно в результате покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизации золота».
По состоянию на начало июля, согласно данным ЦБ, в общей структуре международных резервов иностранная валюта составляла $407,62 млрд, специальные права заимствования — $6,74 млрд, резервная позиция в МВФ — $3,72 млрд, монетарное золото — $100,28 млрд.