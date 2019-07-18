Москва, , 16:43 — REGNUM

Объём международных резервов России по состоянию на 12 июля составили $519,7 млрд Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

На 5 июля международные резервы страны составляли $518,3 млрд. Таким образом, за неделю показатель вырос на $1,4 млрд, или на 0,3%.

В сообщении регулятора отмечается, что рост резервов произошёл «преимущественно в результате покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизации золота».

По состоянию на начало июля, согласно данным ЦБ, в общей структуре международных резервов иностранная валюта составляла $407,62 млрд, специальные права заимствования — $6,74 млрд, резервная позиция в МВФ — $3,72 млрд, монетарное золото — $100,28 млрд.