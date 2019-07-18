Пекин, , 16:40 — REGNUM

Ведущий китайский производитель тяжелого оборудования Sany Heavy Industry Co., Ltd. прогнозирует значительный рос прибыли за первое полугодие 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

По оценкам самой компании, чистая прибыль для ее акционеров составит по меньшей ере 6,5 млрд юаней ($944 млн) в период с января по июнь текущего года.

В Sany сообщили что ее прибыль должна взлететь на 91,82% относительно первого полугодия 2018 года по ряду факторов, включая инфраструктурное развитие и улучшение экологичности ее техники, что и подстегнуло рост продаж.