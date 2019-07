Пекин, , 16:35 — REGNUM

Китайский автопроизводитель Jiangling Motors Corp. и французский Renault анонсировали создание совместного предприятия для дальнейшего продвижения стратегии развития транспорта на альтернативной энергии, сообщает агентство Синьхуа.

Доля Renault в совместном предприятии Jiangling Motors Group New Energy Automobile Co., Ltd. составит 50%, а их доля инвестиций составит один миллиард юаней (около $145 млн).

Сотрудничество с Jiangling в сфере производства транспорта на новых источниках энергии призвано помочь Renault обеспечить свое будущее на рынке Китая, заявил старший вице-президент и председатель китайского отделения компании Groupe Renault Франсуа Прово.

Будучи ведущей компанией на рынке электромобилей Европы, Renault желает передать свой опыт в сфере разработки, производства, продаж и обслуживания электромобилей, насчитывающий десятилетия совместному с Китаем предприятию, отметил Прово.

