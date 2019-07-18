Вильнюс, , 16:26 — REGNUM

СПГ-терминал «Независимость» в литовской Клайпеде, который был построен и арендуется у норвежцев ради «энергетической независимости от России», продолжает принимать партии российского сжиженного газа, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 июля.

Клайпедский порт Portofklaipeda.lt

В порт заходит газовоз Coral Fungia, который доставит на литовский СПГ-терминал очередную партию газа «Новатэка» из российского Высоцка. Традиционно в Литве не разглашается, кто заказчик партии, однако считается, что российский газ через СПГ-терминал в Клайпеде покупает завод по производству удобрений Achema, крупнейший коммерческий потребитель газа в Литве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва арендует СПГ-терминал у Hoegh LNG, а строительство заказывала ради избавления от «энергетической зависимости» от Газпрома. СПГ-терминал заказали с расчётом использования всеми тремя странами Прибалтики, однако Латвия и Эстония не стали покупать дорогой газ из литовского СПГ-терминала, предпочитая дешевле из России. В итоге в 2018 году баланс покупок газа в Литве вновь вернулся в пользу Газпрома, а СПГ-терминал работал в полухолостом режиме.

В Литве же, в итоге, стали поставлять на свой газовый терминал сжиженный газ от «Новатэк» и, по некоторым официально не подтверждённым данным, от Газпрома — с СПГ-терминала в Калининграде «Маршал Василевский».