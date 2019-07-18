Чунцин, Китай, , 16:24 — REGNUM

Объем внешней торговли города центрального подчинения Чунцина на севере Китая достиг 266,36 млрд юаней ($38,7 млрд) за первое полугодие 2019 года, что на 16,48% процентов выше, чем годом ранее за тот же период, сообщает 17 июля агентство Синьхуа.

Экспорт вырос на 16,49% до 171,12 млрд юаней, в то время как импорт — на 16,42% до 95,24 млрд юаней за указанный промежуток времени, сообщили в таможне Чунцина.

Торговля с Евросоюзом увеличилась на 21,9%, а со странами АСЕАН — на 47,7%. Торговля со странами в рамках инициативы «Нового шелкового пути» также выросла на 32%.

Высокотехнологическая продукция стала важным драйвером роста торговли региона. Чунцин экспортировал высокотехнологической продукции на сумму 121,07 млрд юаней. В её число вошли компьютеры, интегральные схемы и центральные процессоры, на которые пришлось 70% общего экспорта.

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