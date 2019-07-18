Москва, , 16:23 — REGNUM

Законопроект о повышенном размере страхования вкладов в финансовых организациях внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM18 июля.

Сейчас вклады физлиц застрахованы в размере до 1,4 млн рублей. Однако, отмечают авторы, на счетах граждан в отдельных случаях (например, получение наследства, продажа различной недвижимости, получение грантов в форме субсидий) формируются на определенное время остатки в размерах, значительно превышающих установленный максимальный размер страхового возмещения.

Принимая во внимание социальную значимость таких событий, с учетом международной практики законопроектом предлагается предусмотреть возможность получения выплат по таким вкладам в повышенном размере.

По аналогии со счетами эскроу, максимальная сумма выплат составит не более 10 млн рублей.