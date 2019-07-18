Вильнюс, , 16:20 — REGNUM

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, призывает «верить», что составляющая содержания СПГ-терминала в Клайпеде подешевеет, несмотря на то, что этот налог только увеличивается, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

После правительственного совещания 17 июля Сквернялис настаивал, что понижение составляющей прописано в правительственной программе. Более того, ранее министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас публично обещал, что в этом, 2019 году, содержание СПГ-терминала снизится на 40%. Теперь уже Сквернялис называет новую дату понижения тарифов — с 1 декабря 2019 года.

Напомним, затраты на эту составляющую в 2019 году будут на 8,8 млн евро выше, чем в 2018 году. В прошлом году она составляла 84 млн 931 тыс. евро, а в этом — 93 млн 792 тыс. евро.

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