Нур-Султан, , 16:18 — REGNUM

Объем денежных переводов в Казахстан из-за рубежа через системы денежных переводов по итогам января-мая 2019 года составил 145,8 млрд тенге ($379 млн), что на 31,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 18 июля сообщает аналитический портал Rankikng со ссылкой на данные Национального банка республики.

За отчетный период объем переводов из России вырос на 22,2%, до 61,9 млрд тенге ($161 млн), из Южной Кореи — на 50,5%, до 26,2 млрд тенге ($68,1 млн), из Узбекистана — на 69,2%, до 12,8 млрд тенге ($33,3 млн), из Киргизии — на 4,9%, до 11,2 млрд тенге ($29,1 млн), из США — на 56,3%, до 6,7 млрд тенге ($17,4 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-мая 2019 года объем денежных переводов из Казахстана за рубеж составил 54,8 млрд тенге ($142 млн), что на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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