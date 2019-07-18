Хэйхэ, Китай, , 16:14 — REGNUM

Рабочие начали прокладку канатной дороги через реку Амур на российско-китайской границе, сообщает 18 июля агентство Синьхуа.

Это будет первый фуникулер между двумя странами. По завершению строительства, он соединит город Хэйхэ провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая с Благовещенском Амурской области России.

На фуникулерную дорогу будет потрачено порядка 570 млн юаней (около $83 млн). Длина дороги составит 972 метра и позволит двигаться в две стороны. За один раз каждый фуникулер способен будет перевозить до 80 пассажиров или 6 млн пассажиров в год.

Ожидается, что строительство будет завершено в первом квартале 2021 ода. Завершение проекта должно подстегнуть развитие туризма в указанных пограничных районах двух стран. Время поездки на фуникулере через Амур, который китайцы называют Хэйлунцзян, займет 10 минут.