Киев, , 16:11 — REGNUM

Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку до 17% годовых с 19 июля 2019 года.

Об этом заявил сегодня, 18 июля, глава правления регулятора Яков Смолий, передает корреспондент ИА REGNUM

Как объяснил Смолий, украинский Нацбанк готов к смягчению монетарной политики, поскольку видит тенденцию замедления инфляции. Он также отметил, что базовый сценарий НБУ предусматривает снижение учетной ставки с 17% до 8% через несколько лет, причем основной этап такого снижения запланирован на следующий год.

Ранее эксперты и экономисты на Украине критиковали Нацбанк за высокий, по их мнению, уровень учетной ставки, который не дает развиваться экономике страны. Сейчас эксперт, исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский заявил, что высокая учетная ставка — это плата за возвращение Украине «макроэкономической стабильности».

«Все хотят иметь стабильный обменный курс и стабильные цены, потому что все привыкли: вот только мы начали что-то более-менее нормально зарабатывать, как какие-то плохие парни (олигархи, как считают люди — и часто, на самом деле, правильно считают, но не в этом случае) отнимают у нас это из-за обвала гривни и из-за роста цен. Соответственно, Нацбанк все время пытается это сбалансировать, и, как мне кажется, его позиция имеет право на существование — «а может действительно попробовать все же вывести эту инфляцию на уровень этих 4−6% роста цен и посмотреть, а как тогда себя будет вести экономика?» — подчеркнул экономист в комментарии «Новому времени».

ИА REGNUMнапоминает, что в апреле нынешнего года Нацбанк впервые за 2 года снизил размер учетной ставки с 18% до 17,5% годовых, после чего несколько месяцев держал на этом уровне. Учетная ставка на Украине несколько лет подряд является самой высокой в Восточной Европе.