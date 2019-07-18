Москва, , 16:09 — REGNUM

В Москве одобрен проект планировки международного центра «Москва-Сити», сообщили 18 июля в пресс-службе Стройкомплекса столицы.

Решение Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы, которую возглавляет мэр Сергей Собянин. Планировка проводилась для обеспечения территории инженерной и транспортной инфраструктурой.

Проект предлагает реконструкцию выставочного переулка, благодаря которой увеличится число полос до двух в каждую сторону. Также предусмотрено появление новых проездов между башнями центра, нового выхода из существующего подземного пешеходного перехода на территорию ЖК «Нева Тауэрс» на пересечении 1-го и 2-го Красногвардейского проезда. Кроме того, на берегу Москвы-реки планируется разместить причал «Москва-Сити».

Площадь территории, где запланированы работы, составляет 51,27 гектаров. Деловой центр «Москва-Сити» расположен в Центральном административном округе (ЦАО) столицы. Проекту предстоят публичные слушания.

Как сообщало ИА REGNUM, новая башня в «Москва-Сити», которая обещает стать самым высотным жилым сооружением в Европе, автоматически унаследует все проблемы территории Сити.

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